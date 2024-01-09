Тайвань виробляє більшу частину передових у світі логічних напівпровідників, а також безліч чіпів.

Можливий військовий конфлікт через Тайвань буде коштувати настільки величезних кривавих і матеріальних витрат, що навіть у тих, хто найбільш незадоволений статус-кво, є причини не ризикувати нею.

Таку оцінку привів Bloomberg, оцінюючи ціну конфлікту приблизно в 10 трильйонів доларів, що відповідає приблизно 10% світового ВВП. Це у свою чергу затьмарює удар від війни в Україні, пандемії Covid та глобальної фінансової кризи.

Тайвань виробляє більшу частину передових у світі логічних напівпровідників, а також безліч чіпів. У всьому світі 5,6% загальної доданої вартості припадає на сектори, які використовують чіпи як прямі ресурси - майже 6 трильйонів доларів. Загальна ринкова капіталізація 20 найбільших клієнтів гіганта виробництва мікросхем тайванської напівпровідникової компанії становить близько 7,4 трильйона доларів. Тайванська протока - один з найжвавіших морських шляхів у світі.

Відео дня

Bloomberg змоделював два сценарії: вторгнення Китаю, яке втягує США в локальний конфлікт, і блокаду, яка відрізає Тайвань від торгівлі з рештою світу. Для оцінки впливу на ВВП використовується набір моделей з урахуванням удару по поставках напівпровідників, перебоїв в судноплавстві в регіоні, торгових санкцій і тарифів, а також впливу на фінансові ринки.

Для головних дійових осіб, інших великих економік і світу в цілому найбільшого удару завдасть відсутність напівпровідників. Заводські лінії з виробництва ноутбуків, планшетів і смартфонів, де високоякісні тайванські чіпи є незамінним "золотим гвинтиком", зупиняться. Значний удар буде завдано також по автомобільній галузі.

Можливість конфлікту через Тайвань

У Китаї почалися масштабні репресії серед військового командування після того, як були виявлені численні корупційні зловживання, загарбницькі амбіції Пекіна щодо Тайваню, які поставили під сумнів. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані американської розвідки.

"Масштабна військова чистка президента Сі Цзіньпіна сталася після того, як з'ясувалося, що широка корупція підірвала його зусилля з модернізації збройних сил і поставила під сумнів здатність Китаю вести війну", – пише видання, посилаючись на інформовані джерела.

Вас також можуть зацікавити новини: