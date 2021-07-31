Ердоган не виключає, що це була диверсія / Ілюстрація REUTERS
У Туреччині затримано підозрюваного у підпалі лісів. Про затримання заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.
Про це повідомляє ВВС. Затримання підозрюваного відбулося в турецькій провінції Мугла.
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"Є один затриманий в Міласі. Якщо це диверсія, то покарати винних - наш обов'язок", - сказав Ердоган.
Пожежі в Туреччині: що необхідно знати
- Лісові пожежі на півдні країни тривають вже близько тижня.
- У суботу, 31 липня, постраждала від вогню територія була оголошена зоною лиха.
- За даними турецької влади, пожежі охопили шість провінцій на півдні країни.
- Як повідомив раніше міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі, в результаті пожеж загинули шість і постраждали 410 осіб.
- Пожежі торкнулися популярних турецьких курортів Бодрум і Мармаріс. У суботу в трьох готелях в якості запобіжного заходу була знову проведена евакуація.
- У Туреччині гасити масштабні лісові пожежі допомагають два пожежні літаки ДСНС України.
- Для допомоги турецьким пожежникам, Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан - 32П з групою досвідчених фахівців у складі 14 осіб.