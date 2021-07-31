Нагадаємо, українські пожежні літаки вже здійснили перші два скидання води на осередки в гірських районах Туреччини.

В Туреччині гасити масштабні лісові пожежі допомагають два пожежні літаки ДСНС України. Рятувальники опублікували відео в якому показали, як здійснюється ліквідація вогню.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Авіація ДСНС продовжує гасіння вогнищ лісових пожеж в Турецькій Республіці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські пожежні літаки вже здійснили перші два скидання води на осередки в гірських районах Туреччини.

Додамо, що для допомоги турецьким пожежникам, Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою досвідчених фахівців у складі 14 осіб.

Зазначимо, що в Туреччині пожежникам вдалося локалізувати 74 з 85 бурхливих в країні лісових пожеж. В цей час пожежі тривають в провінціях Адана, Анталья, Мерсін, Мугла і Османійе.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив райони лісових пожеж зонами лиха.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані і поширилися лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об'єктів, зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

МЗС України закликало українців утриматися від відвідування охоплених пожежею регіонів.

Україна направила до Туреччини пожежні літаки ДСНС для гасіння лісових пожеж.

Автор: Вікторія Гордієнко