Високий представник ЄС готовий скликати окреме засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, якщо ситуація вимагатиме запровадження обмежувальних заходів.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що санкції проти Російської Федерації на випадок подальшого вторгнення російських військ в Україну підготовлені, але він сподівається, що їх не доведеться застосовувати завдяки уникненню нової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Високий представник ЄС розповів, що сьогодні, 21 лютого, відбудеться зустріч з міністром закордонних справ України Дмитро Кулебою для обговорення ситуації на кордонах України та Росії та з метою продовження "структурування нашої підтримки" для України.

Боррель зазначив, що на зустрічі з Кулебою глави МЗС країн-членів ЄС нададуть усі можливі гарантії щодо продовження підтримки України у найбільш критичний час, якщо такий час настане, – потенційне подальше вторгнення військ РФ.

При цьому він додав, що, на його думку, Кулеба не є знервованим через останні події з Росією. "Якраз навпаки, як сказав пан Зеленський (президент України Володимир Зеленський – Ред.), що найгіршим ворогом буде перебування у стані паніки. Вони не у стані паніки. Вони стурбовані, стривожені, вони відчувають загрозу, але я взагалі не бачу, щоб вони були знервованими", – сказав Боррель.

Також високий представник ЄС підтвердив, що санкції проти РФ на випадок подальшого вторгнення в Україну вже підготовлені.

"Насправді, робота зроблена. Ми готові. Я скличу екстрене засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, і я представлю санкції у потрібний момент. Коли настане момент, я скличу екстрене засідання, оскільки санкції – це компетенція Ради ЄС", – сказав Боррель.

Він повторив, що санкції можуть бути запроваджені, коли настане належний момент. "І я сподіваюсь, і ми працюємо заради моменту, аби він не настав", – наголосив Боррель.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба вважає, що вже настав час запровадити частину санкцій проти Росії з огляду на останні події на Донбасі, не чекаючи імовірності подальшого вторгнення російських військ, стягнутих до українського кордону.

19 лютого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що нові фінансові й економічні санкції, які країни Заходу мають намір запровадити проти РФ у разі подальшого вторгнення російських військ в Україну, дуже негативно вплинуть на російську економіку.

Вона повідомила, що Єврокомісія розробила жорсткий і всеосяжний пакет фінансових санкцій разом зі Сполученими Штатами, Великою Британією і Канадою. Йдеться про наміри обмежити доступ Росії до фінансових ринків і запровадження експортного контролю, який припинить можливість РФ модернізувати та диверсифікувати її економіку.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв відкрити "матрьошки" державних російських компаній і структур для визначення їхніх кінцевих бізнес-бенефіціарів, які можуть потрапити під санкції.

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