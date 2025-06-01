Каллас зазначила, що зміцнення відносин Китаю та РФ сигналізує "про небачені за 100 років зміни та перегляд глобального порядку безпеки".

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас висловила тривогу з приводу російсько-китайських зв'язків на тлі присутності північнокорейських військ в Україні і заявила, що світ має бути "вкрай стурбований" відносинами Росії та Китаю.

"Коли Китай і Росія говорять про спільне лідерство, йдеться про небачені за 100 років зміни і перегляд глобального порядку безпеки. Ми всі маємо бути вкрай стурбовані", - сказала Каллас під час "Діалогу Шангрі-Ла", конференції з глобальної безпеки в Сінгапурі, повідомляє EuroNews.

Вона наголосила, що європейська та азійська безпека залишаються взаємопов'язаними, тому необхідно захищати міжнародне право, "щоб не сталося найгіршого сценарію".

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"Це парасолька, яка насправді захищає, особливо невеликі держави", - підкреслила вона.

США попередили про зростаючу загрозу з боку Китаю

Міністр оборони США Піт Гегсет попередив про посилення військового та економічного тиску з боку Китаю. Він зазначив, що військове вторгнення Китаю на Тайвань "може бути неминучим", і тому союзникам Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні треба збільшити витрати на оборону.

Гегсет також висловив бажання, щоб європейські країни теж збільшили свою присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, бо це буде "корисно" для стримування Китаю. Однак потім додав, що насамперед європейці мають подбати про свій власний континент.

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