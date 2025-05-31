США хочуть, аби європейці допомогои їм стримати Китай в Азії.

Військове вторгнення Китаю на Тайвань "може бути неминучим", і тому союзникам Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні треба збільшити витрати на оборону. Як пише Financial Times, про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет, виступаючи на оборонному форумі у Сінгапурі.

Він зауважив, що Китай хоче стати гегемоном в Азії і діє відповідно, тож це має стати терміновим "дзвоном тривоги".

"Будь-яка спроба комуністичного Китаю завоювати Тайвань призведе до руйнівних наслідків для Індо-Тихоокеанського регіону та світу. Немає причин прикрашати це. Загроза, яку становить Китай, реальна, і вона може бути неминучою. Ми сподіваємося, що ні, але це точно може бути так", – сказав Хегсет.

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На його думку, партнери США в Індо-Тихоокеанському регіоні повинні наслідувати "новий приклад" Європи, зобов'язавшись збільшити витрати на оборону, тому що "час має вирішальне значення".

"Немає сенсу для країн Європи робити це, поки ключові союзники в Азії витрачають менше на оборону перед обличчям ще більш грізної загрози [з боку Китаю], не кажучи вже про Північну Корею", – сказав він.

Хегсет заявив, що США "не прагнуть конфлікту" з Китаєм, але "не дозволять нашим союзникам і партнерам стати підпорядкованими" Китаю.

"Сі наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року. [Пекін] створює армію, необхідну для цього, тренується щодня та готується для справжньої роботи", – додав він.

Хегсет також висловив бажання, аби європейські країни теж збільшили свою безпекову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, бо це буде "корисно" для стримування Китаю. Однак потім додав, що в першу чергу європейці мають подбати про свій власний континент.

Ситуація довкола Тайваню

Як писав УНІАН, чинний головнокомандувач військ США в Тихому океані боїться, що саме на його каденцію припаде китайське вторгнення на Тайвань. За його словами, ця війна, ймовірно, спалахне у 2027-му, і США ризикують її програти.

Також ми розповідали про численні свідчення підготовки Китаю до нападу на острівну державу. Одним з останніх став початок виробництва нових БМП-амфібій, які призначені саме для морських десантних операцій.

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