Увечері, 18 серпня, мешканці Криму масово скаржилися на вибухи поблизу військових об'єктів РФ.

Заступник голови Радфеду РФ Дмитро Медведєв видалив з соцмереж скандальний пост про "судний день" у разі удару ЗСУ по Криму.

Зникнення поста користувачі мережі помітили якраз увечері, 18 серпня, коли мешканці Криму масово заявляли про вибухи поблизу військових об'єктів окупантів.

У пошуку Telegram за ключовими словами знайти виступ екс-президента Росії вже не вдається.

18 липня під час одного із засідань Медведєв заявив: "У разі, якщо щось подібне станеться (напад на Крим - ред.), для них всіх там одномоментно настане судний день".

Раніше Медведєв опублікував пост в "Вконтакте", пригрозивши найближчим союзникам Росії війною і назвавши Казахстан "штучною державою". Пізніше текст зник, а помічник екс-президента РФ заявив, що сторінку Медведєва нібито зламали.

Вибухи в Криму: що відомо

16 серпня окупаційна влада Криму повідомила про пожежу на електростанції в Джанкойському районі. Однак, за словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, загоряння сталося у російській військовій частині в Азовському. Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, своєю чергою, уточнив про детонацію складу боєприпасів окупантів.

Пізніше кремлівські пропагандисти додали, що внаслідок події пошкоджена також залізниця, що сполучала півострів з материковою частиною України.

The New York Times з посиланням високопоставленого чиновника з України пише, що до вибухів у Джанкої причетний елітний український підрозділ.

Вибухи були чутні і на авіабазі окупантів у селищі Гвардійське (Сімферопольський район). Очевидці, пише російський "КоммерсантЪ", бачили чорний дим, що піднімався. У подробиці того, що сталося, видання не вдавалося.

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