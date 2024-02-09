РФ несе світові війну, замість того, щоб стати силою миру, каже він.

Війну в Україні треба переносити на територію Російської Фередації. Таку думку висловив депутат Бундестагу, експерт Християнсько-демократичного союзу з оборони та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер.

За його словами, в разі програшу мільйони українців залишать країну, поставивши під загрозу згуртованість європейських держав. "Це також покаже, що Захід не в змозі зупинити такого диктатора, як Путін, який у жахливому кровопролитті бездумно жертвує сотнями тисяч своїх солдатів", - зазначив Кізеветтер в інтерв'ю DW.

Німецький депутат підкреслив, що Росія нарешті має визнати право своїх сусідів на існування, тому війну слід перенести на територію країни-агресора.

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"Російські військові об'єкти і штаби потрібно знищити. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла вражати не тільки нафтопереробні заводи в Росії, а й міністерства, командні пункти і вогневі точки. Російському народові час усвідомити, що у нього є диктатор, який жертвує майбутнім Росії, жертвує майбутнім російської молоді та етнічних меншин, що це країна, яка, по суті, несе світові війну, замість того, щоб стати силою миру", - підкреслив він.

Також депутат сказав, що очікує рішення про передачу Україні ракет TAURUS після повернення канцлера Олафа Шольца з Вашингтона.

"Я очікую, що він сколихне Сенат і Палату представників і що він, оскільки він ніколи не ухвалює рішення сам, нарешті отримає зелене світло на постачання крилатих ракет TAURUS. Я чекаю, що Шольц повернеться і скаже, що американці дали згоду на поставку TAURUS, оскільки я сам на це ніяк не наважувався", - додав Кізеветтер.

Допомога Україні від Німеччини: останні новини

Як відомо, канцлер ФРГ Олаф Шольц останнім часом неодноразово заявляв, що Україні надають недостатньо допомоги. Єврокомісар Тьєррі Бретон вже звинуватив Німеччину в "самотній" допомозі українцям.

8 та 9 лютого він перебував з візитом у Сполучених Штатах Америки. ЗМІ повідомляли, що питання підтримки України мало бути одним з головних у його розмові з президентом Джо Байденом.

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