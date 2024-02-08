За словами канцлера Німеччини, настав момент, коли союзники повинні дати Україні можливість захищатися, і надіслати чіткий сигнал Путіну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом до Вашингтона закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні. Про це повідомляє RND.

За словами Шольца, зараз настав момент, коли союзники повинні зробити те, що зараз необхідно, а саме дати Україні можливість захищатися і водночас надіслати дуже чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну.

"Сигнал полягає в тому, що він не може розраховувати на зменшення нашої підтримки, а скоріше на те, що вона триватиме досить довго і буде досить великою", — підкреслив голова німецького уряду.

Він зазначив, що Україна дійсно захищається всім, що має, втім, щоб вона продовжувала це робити, їй потрібна підтримка.

"І того, що було обіцяно досі в Європі, що також було обіцяно через резолюції американського Конгресу, ще недостатньо. Тож ми маємо знайти спосіб, за допомогою якого ми всі разом зможемо зробити більше", - сказав Шольц.

На його думку, Німеччина "зробила дуже великий внесок", ухваливши рішення щодо бюджету на 2024 рік.

"Але цього буде недостатньо самого по собі, якщо не буде достатньої підтримки звідусіль", - резюмував канцлер ФРН.

Допомога Німеччини Україні

Минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував заплановані поставки зброї Україні. За його словами, Німеччина перебуває на другому місці після США з надання допомоги Україні, а ось країнам-партнерам по ЄС варто її збільшити.

Як відомо, у січні Німеччина передала Україні нову допомогу. До нового пакету увійшли боєприпаси, ракети для систем ППО, а також зенітна самохідна установка Skynex.

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