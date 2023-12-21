Кожна спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат.

СБУ посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля. Серед пріоритетних цілей – військові кораблі РФ, військові бази, логістичні коридори поставок зброї тощо.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк міжнародному виданню Politico. "СБУ завдає цілеспрямовані точкові удари. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні і наближає нашу перемогу", – зазначив Малюк.

Зазначається, що вже зараз спецслужба працює над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот РФ з Криму, робить це з допомогою морських дронів "Sea baby". Саме ці дрони вразили Кримський міст, а також низку російський військових кораблів.

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За словами Малюка, СБУ ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удару. У першу чергу працює по військових об’єктах або тих, які противник використовує для виконання своїх бойових завдань та матеріально-технічного забезпечення армії.

"Ми діємо повністю згідно з нормами міжнародного права", – додав він.

Більшість своїх операцій СБУ проводить на території України — на Донбасі, в Криму та Чорному морі. "Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів", – наголосив голова СБУ.

Малюк підкреслив, що СБУ завжди шукає нові рішення і пообіцяв, що "бавовна палатиме й надалі".

Спецоперації СБУ

Служба безпеки України розкрила подробиці унікальної спецоперації зі знищення тилового пункту управління російських загарбників на Поліссі в березні 2022 року. Ця операція посприяла звільненню Київщини.

Деталі операції представлені у фільмі "Лігво ворога. Ліквідація" з документального циклу "СБУ. Спецоперації перемоги".

"Це була перша така диверсійна робота з використанням артилерійських сил. Вдале, якісне, диверсійне відпрацювання СБУ разом із артилеристами ЗСУ є прикладом того, що разом - ми сила. Воно посприяло обороні Київщини. Ми відбили ворога, і він був змушений відступати з території України", - наголосив голова СБУ Василь Малюк.

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