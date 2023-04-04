У Брюсселі проходить засідання Комісії Україна-НАТО.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Україна потребує набагато більше допомоги, аніж було обіцяно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на початку засідання Комісії Україна-НАТО у Брюсселі за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Український народ продовжує захищати свою країну проти російської агресії уміло та мужньо. І ми продовжимо підтримувати його стільки, стільки буде потрібно", - сказав Столтенберг.

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Генеральний секретар Альянсу додав, що сьогоднішня зустріч – це важлива віха на шляху до саміту лідерів НАТО у Вільнюсі.

"Ми обговоримо, що ще ми можемо зробити, аби забезпечити, щоби Україна виграла і восторжествувала як суверенна і незалежна держава в Європі", - додав Столтенберг.

Він зазначив, що союзники НАТО вже надають Україні значну підтримку.

"Але терміново треба більше. Ми повинні виконати наші зобов'язання щодо навчання і нового важкого озброєння, і продовжувати нарощувати виробництво зброї і боєприпасів", - сказав Столтенберг.

За його словами, буде обговорено зміцнення політичної і практичної підтримки для України, а також реформи, які реалізовує Україна для боротьби з корупцією, посилення верховенства права і захисту прав меншин.

Україна присутня на зустрічі голів МЗС країн-членів Північноатлантичного альянсу

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 квітня, відбудеться перше засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО за участі України з 2017 року.

Столтенберг скликав зустріч Комісії Україна-НАТО попри намагання Угорщини блокувати ці зустрічі впродовж останніх шести років.

Зокрема, розглядатимуться шляхи збереження та нарощення підтримки України.

Столтенберг очікує, що країни-члени НАТО розпочнуть розробляти більш довгострокову багаторічну програму для надання підтримки і допомоги Україні, аби допомогти Збройним силам України розвинути сумісність з арміями Альянсу – перейти від стандартів і доктрин радянської доби до стандартів НАТО та наблизити Україну до євроатлантичної родини.

Кулеба сьогодні приїхав до штаб-квартири НАТО з метою пришвидшення постачання необхідного озброєння для здійснення успішного контрнаступу Збройних сил України. Йдеться про артилерійські снаряди, бойові машини піхоти та іншу бронетехніку.

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