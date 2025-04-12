Відносини України та США повернулись на правильний шлях, - Келлог

Наразі сторони контактують у межах процесу переговорів для обговорення угоди про корисні копалини, додав він.

Відносини між Вашингтоном і Києвом "повернулися на правильний шлях", про що свідчить відновлення переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин. Про це заявив спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог, передає The Times.

У п'ятницю, 11 квітня, технічні групи України та США зустрілися, щоб обговорити угоду яка має на меті надати Америці значний доступ до величезних запасів корисних копалин в Україні – таких як літій, титан і уран – в обмін на подальшу підтримку та інвестиції США у післявоєнну відбудову країни.

Як зазначив Келлог, американські посадовці недооцінили те, що було пов'язано із забезпеченням цієї угоди. Він пояснив, що остаточне рішення про те, чи зможе Америка отримати доступ до критично важливих для країни корисних копалин, прийме український парламент.

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За словами Келлога, в адміністрації Трампа визнають, що "ніхто не знає", які саме корисні копалини доступні в Україні, і яка їхня вартість, адже востаннє геологічну розвідку проводили ще за часів Радянського Союзу.

Офіційні особи, які відвідають Вашингтон, працюватимуть над вирішенням цих складнощів найближчими днями і спробують перетворити "бізнес-угоду" на "дипломатичну угоду", додав він.

Угода щодо корисних копалин

Делегація на чолі із заступником міністра економіки України Тарасом Качкою прибула до Вашингтона для нового раунду переговорів про угоду щодо видобутку українських мінералів, повідомила New York Times. Очікується, що переговори триватимуть два дні і будуть технічними за своїм змістом.

Повідомлялося, що остання версія проєкту угоди про корисні копалини між країнами включає більш суворі умови, ніж попередні. Тепер Сполучені Штати вимагають прибутком від ресурсів повернути мільярди доларів за всю надану раніше допомогу без будь-яких гарантій безпеки.

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