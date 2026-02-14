Алієв розповів, як РФ тричі атакувала посольство Азербайджану в Києві

Росіяни точно знали, де знаходиться посольство Азербайджану, зазначив Алієв.

За час війни в Україні Росія неодноразово атакувала посольство Азербайджану в Києві та об'єкти енергетики, що належать азербайджанським власникам. Ці атаки були свідомими, заявив у коментарі "Українській правді" президент Азербайджану Ільхам Алієв.

"Було три атаки на енергетичну інфраструктуру Азербайджану в Україні, а також тричі були атаки на посольство Азербайджану в Україні", - заявив він.

За словами Алієва, після першої атаки в Баку припустили, що це могла бути випадковість, і тому передали Москві точні координати дипломатичних представництв Азербайджану в Україні, "включаючи консульський відділ, наші культурні центри і все інше", щоб уникнути випадкових влучень у майбутньому.

"Незважаючи на це, відбулися ще дві атаки. Тому це була свідома атака на дипломатичне представництво Азербайджану", - зазначив президент країни.

Алієв підкреслив, що російські удари по азербайджанських об'єктах в Україні "звичайно ж, розцінюються як недружній крок щодо Азербайджану".

Як писав УНІАН, минулого року Росія атакувала нафтові термінали азербайджанської компанії SOCAR у порту Одеси.

У листопаді президент Володимир Зеленський повідомляв, що в результаті чергової російської атаки по Києву постраждало посольство Азербайджану.

