Росія впроваджує нову тактику для вирішення проблем з артилерією, – Forbes

Росія розширює застосування FPV-дронів та експериментує з наземними безпілотними системами.

Росія історично використовувала масовану вогневу міць артилерії для ослаблення сил противника, тоді як піхота та бронетехніка підтримували й використовували ці ефекти. Однак чотири роки безперервної війни у поєднанні з інноваціями України на полі бою зменшують здатність Росії ефективно застосовувати цей підхід. У результаті російські військові впроваджують альтернативні способи ведення вогню, все більше покладаючись на безпілотники, наземні дрони та нові тактики, пише Forbes.

Проблеми, з якими стикається російська артилерія

Російські війська зазнали значних артилерійських втрат за час війни. У повідомленнях з відкритих джерел візуально підтверджено знищення або виведення з ладу понад 1700 російських артилерійських систем, хоча справжня цифра, ймовірно, набагато вища і, за оцінками України, перевищує 34 000. Окрім бойових втрат, постійною проблемою залишається швидкий знос стволів, і це посилюється залежністю від застарілих систем часів холодної війни, що експлуатуються понад межі своїх можливостей.

Тим часом Україна почала використовувати найбільшу вразливість цих систем, завдаючи ударів по машинах постачання боєприпасів.

Перехід від артилерії до ударів із використанням безпілотників

Росія вже почала розширювати свої виробничі потужності з випуску безпілотників, особливо недорогих FPV-систем, які можуть бути розгорнуті у великих кількостях для компенсації нестачі артилерії.

"По суті, Росія працює над відтворенням гнучкості та масштабу децентралізованої екосистеми безпілотників України. Водночас вона нарощує виробництво більш усталених систем, таких як Lancet, для доповнення широкомасштабного використання FPV", – зазначається у статті.

Також нещодавні повідомлення в Telegram від Міністерства оборони Росії вказують на використання важких бомбардувальних безпілотників у тактичних операціях.

Перехід до ударів із використанням безпілотників має низку переваг порівняно з традиційною артилерією. Удари безпілотників є точнішими, що дозволяє досягти аналогічних результатів із меншою кількістю боєприпасів. Крім того, вони дозволяють прискорити цикли наведення, коли розвідувальні безпілотники ідентифікують цілі, безпілотники-ретранслятори підтримують зв'язок, а ударні або бомбардувальні безпілотники виконують атаки практично в реальному часі, пише Forbes.

Використання наземних роботів

Останнім часом Росія розробляє наземних роботів, здатних служити в якості саморобних ударних систем з вибуховими пристроями. Ці платформи є альтернативою безпілотникам, особливо в умовах, де радіоелектронна боротьба або протиповітряна оборона обмежують ефективність дронів.

Росія також експериментує з наземними мобільними платформами для непрямого вогню, включаючи системи, оснащені мінометами, такими як 82-мм "Багульник". Ці наземні роботи можуть переміщатися на передові позиції, потенційно уникаючи виявлення, і виконувати вогневі завдання дистанційно або напівавтономно. Після витрачання боєприпасів платформа може відступити для переозброєння та передислокації. У сукупності ці системи розширюють можливості Росії щодо ведення вогню по українських цілях, виходячи за межі традиційної артилерії.

Тактичні адаптації

Росіяни відмовляються від великих, масованих формувань на користь дрібніших, розсіяних підрозділів, знижуючи свою вразливість до українських безпілотників. Вони можуть проникати в спірні райони, виявляти слабкі місця та проводити локальні атаки без масштабних підготовчих вогневих дій. Замість того, щоб покладатися на артилерію для формування поля бою, ці підрозділи досягають ефекту за допомогою безпілотників, власного вогню та ближнього бою.

"Зрештою, здатність РФ швидко вирішити проблеми з артилерією та інтегрувати безпілотники, робототехніку та тактику, що розвивається, у цілісний підхід до вогневої підтримки відіграє ключову роль у формуванні майбутнього конфлікту", – підкреслюється в статті.

ЗСУ знайшли спосіб боротьби з артилерією РФ

ЗСУ націлюються на конвої постачання, що перевозять великі обсяги снарядів для артилерії. Ці боєприпаси доставляються вантажівками, такими як КамАЗ-5350 або Урал-4320, які можуть рухатися тільки по дорогах. Відповідно, атакувати ці вантажівки з постачанням для України набагато простіше, ніж виявити самі артилерійські установки.

У результаті один удар може знищити велику кількість боєприпасів і вивести з ладу відразу кілька артилерійських систем,

