Україна та Росія не наблизилися до миру через ультиматум Трампа, - WSJ

Попри гучний ультиматум президента США, Кремль не демонструє готовності до поступок, а переговори в Стамбулі завершуються без результатів.

Попри гучний ультиматум президента США Дональда Трампа, який дав Росії 50 днів на укладення мирної угоди, третій раунд переговорів між Києвом і Москвою завершився без жодного прориву. Сторони зустрічалися в середу в Стамбулі менш ніж годину, пише The Wall Street Journal.

"Ми не маємо жодного прогресу в припиненні бойових дій чи припинення вогню", — заявив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров.

Він наголосив, що шість місяців переговорів не дали практично нічого. Зі слів Умєрова, Україна знову запропонувала президенту Зеленському зустрітися з Володимиром Путіним напряму, але Москва вкотре відмовилася. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, колишній міністр культури та довірена особа Путіна.

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Оглядачі назвали ситуацію "дипломатичним кабукі". Олександр Габуєв, директор Центру Карнегі Росія-Євразія, зазначив:

"Пан Путін, з очевидних причин, поки що не зацікавлений у жодній угоді, яка не є повною капітуляцією України".

Натомість Трамп намагається втримати роль посередника, погрожуючи економічним тиском. Минулого тижня він пообіцяв запровадити 100% тарифи на провідних торговельних партнерів Росії, якщо мир не буде досягнуто протягом 50 днів. Водночас він заявив про готовність надіслати Україні додаткові системи Patriot.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила: "Росія та Україна вперше за багато років проводять прямі переговори завдяки лідерству президента Трампа". Проте, як вважають аналітики, ці кроки не змусять Москву поступитися.

"Трамп навряд чи вдасться до рішучих кроків. Він скоріше тягнутиме час, ніж проактивно підтримає українців у виснаженні російського ресурсу", — вважає Габуєв.

Пропозиції санкцій зі сторони Конгресу, зокрема від сенатора Ліндсі Грема, заблоковані самим Трампом. Запропоновані 500% мита на Росію не були підтримані республіканцями.

Москва, зі свого боку, висуває жорсткі умови: визнання російського суверенітету над Кримом і ще чотирма регіонами, включно з тими, які вона не контролює, та вимогу українського нейтралітету.

"Ми не очікуємо магічного прориву", — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков напередодні переговорів.

На тлі затягування дипломатії Росія посилила удари по українських містах. Від атак безпілотників потерпає інфраструктура, а західна військова допомога не покриває потреб ЗСУ. "Patriot — це добре, але цього недостатньо", — кажуть американські аналітики.

Євгенія Габер, колишня радниця українського уряду, заявила:

"Росія демонструє, що не веде переговори добросовісно. Постійні атаки на цивільну інфраструктуру — це доказ".

Тупик у Стамбулі

Нагадаємо, ввечері 23 липня у Стамбулі пройшли переговори російської та української делегацій. Вони тривали менше години і проходили у закритому режимі.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що Україна запропонувала росіянам провести зустріч лідерів за участі президентів Туреччини та США Реджепа Ердогана та Дональда Трампа до кінця серпня.

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