Зміст пакета допомоги є конфіденційним, як це було з попередніми пакетами військової допомоги від країни.

Італійський уряд 16 схвалив виділення 10-го пакета військової допомоги для України для допомоги у її боротьбі з агресією РФ. Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що пакет військової допомоги Італії для України представить міністр оборони Гвідо Крозетто 18 грудня. Однак, перелік озброєнь, які будуть надіслані Києву, є конфіденційним, як це було з попередніми пакетами військової допомоги Україні.

Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні також зробив заяву стосовно цього.

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"Італія стоїть поруч з Києвом у повному зобов’язанні щодо справедливого миру, який не може бути капітуляцією України", - сказав він.

За його словами, наразі йде робота над організацією другої мирної конференції, також за участю Росії, і "з такими партнерами, як Китай, Індія та Бразилія".

Він нагадав, що під час зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" у листопаді вони "знову підтвердили центральне значення підтримки енергетичної безпеки України та її відновлення".

Міністр додав, що така відданість "ставить Італію на передову перед Конференцією з відновлення України", яка буде проведена в Римі в липні 2025 року.

Військова допомога для України

У середині грудня Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зазначається, що до нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також Штати передадуть протитанкові озброєння та засоби для протидії безпілотникам.

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