Країна має намір надихнути інші країни Європи відійти від залежності від російського газу, нафти і вугілля.

Польща вживе заходів для "дерусифікації" своєї економіки, заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Як він повідомив на прес-конференції, "дерусифікація" стосуватиметься і європейської економіки.

"Ми займатимемося дерусифікацією польської та європейської економіки, тому що сьогодні Польща також в авангарді всіх тих країн, які намагаються надихнути інших відійти від залежності від російського газу, нафти і вугілля", - сказав Моравецький.

За словами Моравецького, Польща боротиметься із залежністю від Росії за допомогою планів будівництва нових газопроводів.

Також у планах - субсидування фермерів у зв'язку зі зростанням цін на добрива, щоб знизити ціни на харчові продукти.

Днем раніше уповноважений польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський сповістив, що термін дії довгострокового контракту Польщі з Росією на закупівлю газу закінчується в грудні 2022 року і нових угод з РФ не буде.

Як повідомляв УНІАН, в ЄС готують план повної відмови від вугілля, нафти і газу з Росії до 2030 року і план зі скорочення залежності від поставок газу з РФ на 67% вже до кінця 2022 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Німеччина залишається найбільш проблемною країною в питанні відмови від російських нафти і газу.

8 березня американський президент Джо Байден заявив про введення повної заборони на весь імпорт російських нафти і газу у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.

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