Також Німеччина стримана у питанні відключення нових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Німеччина залишається найбільш проблемною країною у питанні відмови від російських нафти і газу.

Про це глава МЗС сказав під час онлайн-брифінгу.

"США, Велика Британія та Канада вже відмовляються від російської нафти і вугілля. Ми активно працюємо над тим, щоб від російських енергоносіїв відмовлялися краіни ЄС - тут у нас є найбільша проблема у вигляді Німеччини, для якої така відмова є надзвичайно складним рішенням, але із ними ми ведемо роботу, і віримо, що зрештою нас почують", - наголосив Кулеба.

Міністр висловив сподівання, що будуть знайдені рішення, які збалансують енергетичний баланс самої Німеччини, і при цьому відріжуть Росію від заробляння грошей на постачання газу та нафти до Європи.

Він заявив, що російська нафта і газ просякнуті українською кров'ю.

Як сказав Кулеба, кожен долар за російські енергоносії - це долар у військову машину РФ, яка вчиняє воєнні злочини і злочини проти людяності, і яка зруйнувала європейську безпеку.

Кулеба висловив чітку вимогу і заклик припинити постачання російської нафти, вугілля та газу. "Ми також наполягаємо на закритті світових портів для російських суден, відмови від обробки вантажів, які в портах спрямовуються до РФ, на відключенні нових банків Росії від SWIFT, і насамперед Сбербанку Росії", - заявив Кулеба.

Окремо він сказав, що Німеччина відіграла важливу роль у застосуванні перших пакетів санкцій ЄС, і крім того, було зупинено газопровід "Північний потік-2".

"Ми за це вдячні, і ми поважаємо цей внесок Німеччини у боротьбу з російським агресором. Але війна триває, і потрібно завдавати нових і нових болючих ударів по Росії. Так само, як Росія продовжує завдавати нових ударів по території України ракетами, "Градами", так само, у тому числі Німеччина, не повинна зупинятися", - заявив Кулеба.

Він сказав, що Україна запропонувала нові пропозиції щодо санкцій, які мають бути застосовані.

"І питання, в яких ми бачимо скажімо стриману позицію Німеччини, - це, по-перше, відключення нових російських банків від SWIFT, насамперед "Сбербанку", а по-друге, це безумовно постачання енергоносіїв до Німеччини. Там є об'єктивна проблема, дійсно, з точки зору залежності Німеччини від російських енергоносіїв. Але і їй можна знайти рішення за наявності політичної волі цим займатися", - наголосив Кулеба.

8 березня американський президент Джо Байден заявив про введення повної заборони на весь імпорт російських нафти і газу у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), у 2021 році США імпортували з Росії в середньому близько 20,4 млн барелів нафти і нафтопродуктів на місяць, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.

У ЄС готують план повної відмови від вугілля, нафти і газу з Росії до 2030 року і план зі скорочення залежності від поставок газу з РФ на 67% вже до кінця 2022 року.

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