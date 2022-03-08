Криваві газ та нафта окупанта нікому не потрібні.

Єврокомісія підготувала план відмови від російських газу і нафти.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Всі країни ЄС будуть зобов'язані щорічно до 1 жовтня заповнювати свої газосховища щонайменше на 90%.

Також у ЄС готують план повної відмови від вугілля, нафти і газу з Росії до 2030 року і план зі скорочення залежності від поставок газу з РФ на 67% вже до кінця 2022 року.

Більше того в ЄС заявили, що планують приєднати Україну до енергомережі Європейського Союзу найближчим часом.