За словами глави естонського МЗС, справа у Лукашенкові.

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс розповіла, що її країна не стане відправляти нового посла в Білорусь.

Лійметс вважає, що це було б недоречно, оскільки Естонія не розцінює Олександра Лукашенка як законного президента, пише ERR.

На початку липня президент Керсті Кальюлайд призначила на посаду нового посла в Білорусі Яака Ленсмента - той повинен вручити вірчі грамоти Лукашенку. Однак, за словами Лійметс, Естонія не стане відправляти посла.

"Це було б вкрай недоречно, адже Естонія, втім як і Європа, не визнає результати президентських виборів у Білорусі, що пройшли в серпні минулого року", - заявила міністр.

Лійметс вважає, що Естонія має кілька варіантів: діяти як зазвичай, знизивши рівень представництва Естонії, призначивши тимчасового повіреного у справах, не передавати вірчі грамоти й залишити посла працювати в Таллінні, не ухвалювати подальших кроків узагалі та продовжити роботу зі скороченим штатом у посольстві.

"Вступ нашого посла на посаду, який має відбутися на початку вересня, залежить від нашої оцінки ситуації в Білорусі. Ми будемо консультуватися з нашими партнерами та союзниками, які бачать необхідність координувати національні дії й проявляти єдність в цьому питанні. Зовнішня політика складається з тисяч важливих деталей", - підкреслила Лійметс.

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Автор: Катерина Комолова