Кількість учасників акції не мала перевищувати 100 осіб.

В неділю, 26 березня, в Гонконзі відбувся перший з 2020 року, коли було ухвалено закон про національну безпеку, санкціонований марш протесту. Активісти виступили проти проекту рекультивації та переробки сміття.

Як пише Reuters, поліція дозволила акцію, але із суворими обмеженнями. Кількість учасників акції не мала перевищувати 100 осіб. Демонстрантам заборонили приховувати своє лице масками. Крім цього, їх "пронумерували" – носіння шнурків з номерками є обов’язковою умовою проведення акції.

Поліція також вимагала від організаторів, аби на акції не було підбурювальних виступів та інших порушень закону про національну безпеку. В таких умовах на протест вийшло близько 50-80 осіб.

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Серед протестувальників, опитаних журналістами, були ті, хто виступав за більш вільну культуру протесту, і ті, хто вважав заходи, зокрема, носіння номерків, прийнятними.

Ситуація в Гонконзі - що треба знати

У червні 2020 року у відповідь на тривалі продемократичні протести 2019 року було прийнято скандальний закон про національну безпеку. Влада Китаю обмежила свободи та заарештувала десятки опозиційних політиків і активістів.У липні 2021 року винесли перший вирок за цим законом – 23-річному хлопцю, який на мотоциклі врізався у групу поліцейських з плакатом "звільніть Гонконг". Суд визнав його винним, загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Західні уряди розкритикували закон як інструмент репресій. США запровадили нові санкції щодо Китаю через скандальний закон. Утім китайська влада каже, що він відновив стабільність у фінансовому центрі.

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