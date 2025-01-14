Генсек організації є панамцем.

У Міжнародній морській організації (ІМО) заявили, що в питанні повернення Панамського каналу Сполученим Штатам Америки законодавство є чітким - він має залишатися під контролем Панами.

Як передає газета Panamá América, генеральний секретар організації Арсеніо Домінгес прокоментував нещодавні заяви новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа під час прес-конференції. Він додав, що зазвичай не звертає особливої уваги на такі коментарі:

"Закон чіткий, канал був повернутий Панамі. У 1977 році ми дотрималися процедури. Канал є панамським. Люди мають право висловлювати свою думку, але це не означає, що вони мають рацію".

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