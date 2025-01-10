Громадяни Панами обурені останніми заявами обраного президента США.

На тлі заяви обраного президента США Дональда Трампа про бажання повернути Панамський канал під американський контроль в Панамі пройшли вуличні демонстрації, присвячені річниці антиамериканського повстання 1964 року. Про це повідомляє Reuters.

У січні 1964 року в Панамі спалахнули заворушення, після того, як американські військові відкрили вогонь по учасниках мітинга проти американського контролю над каналом. Загалом тоді загинули щонайменше 20 протестувальників, переважно студентів, та троє американських солдатів.

Інцидент, який щороку 9 січня згадують в Панамі як "День мучеників", розглядається як важливий етап боротьби за остаточну передачі каналу під контроль Панами, що сталося аж у 1999 році.

Відео дня

"Сьогодні день, щоб згадати жертву наших мучеників, а також сказати світові, що Панама є суверенною, а канал — наш", — сказав Себастьян Кірос, 84-річний пенсіонер, який був студентом під час повстання.

Учасники маршу, який відбувся вчора, скандували "пролита кров ніколи не буде забута" та "Руки геть від Панами", наближаючись до пам’ятника Вічного вогню, спорудженого в пам’ять про тих, хто загинув у 1964 році. Також учасники маршу спалили опудало Дональда Трампа.

Трамп і Панама: останні новини

Як писав УНІАН, Дональд Трамп претендує на повернення під контроль США знаменитого Панамського каналу. За останній час він кілька разів скаржився на те, що Панама бере з американських кораблів занадто велику плату за проходження каналом. Часом він відверто ставив питання про можливе повернення каналу під контроль американців.

Прес-секретарка перехідного періоду Трампа Анна Келлі заявила журналістам, що ці та інші територіальні претензії обраного президента США є частиною більш глобальної стратегії. Її мета – дати зрозуміти світу, що іноземним державам треба двічі подумати, "перш ніж обкрадати нашу країну". Також, за її словами, такі заяви Трампа зроблять світ безпечнішим, а США більше поважатимуть у світі.

Вас також можуть зацікавити новини: