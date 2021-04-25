Вакцини, які знаходяться на третій фазі досліджень, почали виробляти в Ірані.
Про це повідомляє Анадолу.
Як зазначається, в одному з готелів у столиці Ісламської Республіки за участю представників наукової ради з коронавірусу добровольцям ввели вакцину COVIRAN Bereket, дослідження якої знаходяться на третій фазі.
У числі добровольців - член Національної ради по боротьбі з коронавірусом Муні Мухріз, депутат від провінції Систан і Белуджистан Хусейн Алі Шехріярі і колишній викладач Мухаммед Алі Емірзергер.
Читайте такожВ Ірані почалася четверта хвиля коронавірусу
До вересня планується виробити понад 30 млн доз цієї вакцини, у тому числі 1 мільйон доз - у травні, 3,5 мільйона - у червні, 12 мільйонів - у липні і 15 мільйонів - у серпні.
"Вакцина буде передана в Міністерство охорони здоров'я, процес загальної вакцинації буде прискорений», - сказав Мухбір.
Іран вперше випробував першу вітчизняну вакцину COVIRAN Bereket на людині 29 грудня 2020 року, після чого оголосив про успішні результати.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Тривожні тенденції": у ВООЗ прокоментували ситуацію з COVID-19 у світі
- В Ізраїлі скасували масочний режим на відкритому повітрі
- ВООЗ прогнозує поліпшення ситуації з COVID в найближчі півтора року - вчений
- "У нас є інструменти": у ВООЗ розповіли, коли COVID-19 можуть взяти під контроль
- Індія зупинила поставки вакцини від COVID в Україну: чи отримають другу дозу ті, хто вже має щеплення
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram