До вересня Іран планує виробити понад 30 мільйонів доз власної вакцини.

Вакцини, які знаходяться на третій фазі досліджень, почали виробляти в Ірані.

Про це повідомляє Анадолу.

Як зазначається, в одному з готелів у столиці Ісламської Республіки за участю представників наукової ради з коронавірусу добровольцям ввели вакцину COVIRAN Bereket, дослідження якої знаходяться на третій фазі.

У числі добровольців - член Національної ради по боротьбі з коронавірусом Муні Мухріз, депутат від провінції Систан і Белуджистан Хусейн Алі Шехріярі і колишній викладач Мухаммед Алі Емірзергер.

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До вересня планується виробити понад 30 млн доз цієї вакцини, у тому числі 1 мільйон доз - у травні, 3,5 мільйона - у червні, 12 мільйонів - у липні і 15 мільйонів - у серпні.

"Вакцина буде передана в Міністерство охорони здоров'я, процес загальної вакцинації буде прискорений», - сказав Мухбір.

Іран вперше випробував першу вітчизняну вакцину COVIRAN Bereket на людині 29 грудня 2020 року, після чого оголосив про успішні результати.

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Автор: Денис Прядко