Рекомендації надали після ретельного аналізу клінічних випробувань.

Всесвітня організація охорони здоров'я змінила список препаратів для лікування коронавірусу. Організація схвалила два нових препарати.

Про це пише журнал BMJ.

У нових рекомендаціях зазначено, що важкий перебіг COVID-19 пропонують лікувати препаратом "Барицитиніб". Наразі він застосовується в терапії ревматоїдного артриту.

При цьому коронавірус середнього ступеня тяжкості, але з високим ризиком госпіталізації, пропонують лікувати препаратом моноклональних антитіл "Сотровімаб".

Читайте такожКількість жертв коронавірусу в Україні досягла 98 тисячІмовірно, препарати будуть застосовувати для літніх людей, хворих з імунодефіцитом або хронічними захворюваннями. Водночас зазначено, що їх ефективність проти нових штамів "досі незрозуміла".

Рекомендації складені на основі аналізу експертів ВООЗ семи клінічних випробувань, що включали понад 4000 пацієнтів з COVID-19 різного ступеня тяжкості. Відзначається, що користь від лікування вище ризиків.

Як раніше повідомляв УНІАН, директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге раніше заявив, що більше половини населення Європи заразиться новим штамом коронавірусу "Омікрон". За перший тиждень нового року 50 з 53 країн Європи та Центральної Азії повідомили про випадки штаму "Омікрон".

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