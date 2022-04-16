Пропонується штраф від 2 до 50 тисяч рублів або арешт на 15 діб за перше порушення.

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про штрафи за публічне ототожнення дій Радянського Союзу та нацистської Німеччини.

Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

Під санкції за цією статтею підпадуть ті, хто "публічно ототожнює мету, рішення та дії керівництва, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями та діями нацистської Німеччини".

Каратимуть й тих, хто заперечує "вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії Радянського Союзу при звільненні країн Європи".

Передбачено штраф від 2 до 50 тисяч рублів або арешт на 15 діб за перше порушення.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що за 48 днів російська армія вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані.

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