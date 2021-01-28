Медики в американському штаті Орегон знайшли несподіваний спосіб врятувати вакцини від коронавірусу, коли застрягли посеред заметеного шосе.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Вони саме провели щеплення в одному з населених пунктів і мали вирушити з шістьма дозами препарату до наступного містечка, але негода порушила їхні плани. Однак вони не розгубилися і зробили щеплення водіям автівок, які застрягли разом із ними в заторі.
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