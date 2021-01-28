Медики врятували шість доз вакцини від COVID-19.

Медики в американському штаті Орегон знайшли несподіваний спосіб врятувати вакцини від коронавірусу, коли застрягли посеред заметеного шосе.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Вони саме провели щеплення в одному з населених пунктів і мали вирушити з шістьма дозами препарату до наступного містечка, але негода порушила їхні плани. Однак вони не розгубилися і зробили щеплення водіям автівок, які застрягли разом із ними в заторі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН