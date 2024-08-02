Зазначається, що кремлівський диктатор надає великого значення всьому, що відомо про його минуле.

1 серпня між Росією і низкою країн Заходу був проведений обмін ув'язненими, під час якого було звільнено путінського кілера і колишнього співробітника ФСБ Вадима Красикова. У західних спецслужбах припускають, що між ним і російським диктатором Володимиром Путіним у минулому був тісний зв'язок.

Про це пише Bild. Зазначається, що Красиков міг брати участь у вбивстві Анатолія Собчака. Крім того, кілер може володіти "знаннями, небезпечними для Кремля".

"Російський диктатор міг побоюватися, що Красиков розкриє важливу інформацію, якщо залишиться в німецькій в'язниці – з помсти російському режиму, який не робить усе для його звільнення, або щоб укласти угоду з владою Німеччини. Є підозра, що Красиков міг зіграти роль у приході Путіна до влади. Вважається, що в 1990-ті роки він працював на Анатолія Собчака та його заступника і вживав заходів проти їхніх політичних опонентів. Однак у лютому 2000 року, через кілька тижнів після вступу Путіна на посаду президента, Собчак раптово помер", – ідеться в матеріалі.

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За офіційними даними, причина смерті Собчака – серцевий напад. Однак родичі припускали, що Собчака було вбито.

"Чи має Красиков стосунок до ймовірного вбивства політичного наставника Путіна? І чи не веде слід до самого Путіна? Західна розвідка підозрює саме це і припускає, що саме тому Путін так наполегливо боровся за звільнення Красикова", – пояснює Bild.

Зазначається, що кремлівський диктатор надає великого значення всьому, що відомо про його минуле.

"Якщо підозри спецслужб у його причетності до вбивства Собчака вірні, це поставить під сумнів улюблену рису характеру Путіна – відданість, яку він нібито так високо цінує", – резюмують журналісти.

Обмін ув'язненими між РФ і Заходом

1 серпня 2024 року, в Туреччині відбувся масштабний обмін у в'язненими між Росією і низкою західних країн (США, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія). Загалом обміняли 26 осіб. Росія повернула, зокрема кілера Красикова та шпигунів Анну й Артема Дульцевих.

В обмін на них Росія відпустила на волю політв'язнів (зокрема Іллю Яшина і Володимира Кара-Мурзу), журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, журналістку татаро-башкирської служби Радіо "Свобода" Алсу Курманашеву. Крім того, обміняли колишнього морського піхотинця Пола Вілана, а також громадянина Німеччини Патріка Шебеля.

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