"Зелені" втратили б найбільше місць, свідчать опитування.

Опитування показують, що праве крило матиме великі успіхи на виборах до Європарламенту у 2024 році, але велика коаліція правоцентристів, лівоцентристів та центристів збереже більшість, пише Politico.

Аналіз опитувань в країнах ЄС, проведений виданням, показав, що якби вибори в ЄС відбулися сьогодні, правоцентристська Європейська народна партія (EPP) зберегла б своє місце найбільшої група в парламенті (прогнозують втрату 12 місць, та чисельність групи все одно сягатиме 165).

Лівоцентристські Соціалісти і демократи (S&D) прогнозовано залишилися б другою за розміром групою зі 145 місцями (на 2 більше ніж зараз).

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Права політична група Європейські консерватори та реформісти (ECR) стали б третьою за чисельністю групою в Європейському парламенті. Разом із центристською Renew вони б отримали по 89 місць. Порівняно з виборами 2019 року приріст значний – на 23 місця. Значною мірою такий сплеск зобов’язаний ультраправій партії "Брати Італії" прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні.

Ультраправа група "Ідентичність і демократія" (ID) отримала б 77 місць (на 15 більше, ніж на попередніх виборах – завдяки активності німецької партії "Альтернатива для Німеччини").

"Зелені" зберегли б лише 48 місць, а втратили 24. Ліва група залишилася б найменшою групою в парламенті з 45 місцями, але отримала б вісім додаткових місць.

Це означає, що традиційна велика коаліція лівоцентристів, центристів та правоцентристів зберегла б явну більшість, але новий правий альянс EPP, ECR та Renew значно посилив би позиції.

"Очікуване відхилення вправо відображає ширшу тенденцію на національних виборах у Європі, де виборці в таких країнах, як Італія, Фінляндія та Греція, дедалі більше віддають перевагу більш консервативним і жорстко правим партіям", – констатує Politico.

Вибори в ЄС - що треба знати

Вибори до Європарламенту пройдуть в 6-9 червня 2024 року. Європейці матимуть обрати 705 євродепутатів, які представлятимуть їх у Брюсселі. Кількість депутатів Європарламенту планується збільшити до 720 на виборах 2024 року, але зміни ще мають бути офіційно схвалені Європейською радою та самим парламентом.

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