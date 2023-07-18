Він причетний до депортації дітей з України.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, як і російський диктатор Володимир Путін, причетний до депортації дітей з України. Депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на його арешт, повідомляється на сайті ЄП.

Депутати ЄП наголошують, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, і злочини, вчинені в нашій країні. Зокрема, депутати наголошують на ролі білоруського режиму в незаконному вивезенні дітей.

У схваленому звіті вони закликають інституції ЄС та країни-члени блоку вжити всіх необхідних кроків на міжнародному рівні для забезпечення кримінального переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.

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"Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, євродепутати закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт Олександра Лукашенка. Також Рада має розширити список білорусів і росіян, які потрапили під санкції ЄС", – йдеться в повідомленні.

Роль Лукашенка у депортації дітей з України

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор вдавалася до депортації українських дітей до Росії. Встановлено імена майже 20 тисяч депортованих, але під загрозою депортації – близько 200 тисяч дітей, що перебували на територіях, які окупувала Росія.

ОБСЄ визнала масову депортацію дітей. Депортацію дітей розглядає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, який раніше вже назвав причетними до злочину президента РФ Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової та видав безстроковий ордер на їх арешт.

Білоруська опозиція стверджувала, що уряд Олександра Лукашенка міг брати участь в депортації 2150 українських дітей (у тому числі, сиріт). Їх вивезли до так званих таборів відпочинку та санаторіїв в Гомельській та Мінській областях РБ..

Як доказ причетності Білорусі до депортації дітей з України до Міжнародного кримінального суду в Гаазі надали відео з табору "Діброва", на якому білоруські співачки та пропагандистки Олександра і Валентина Груздеви звертаються до дітей, бажаючи їм смерті українського та американського президентів.

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