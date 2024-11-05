В одному з населених пунктів у штаті Нью-Гемпшир Гарріс і Трамп отримали рівну кількість голосів.

Президентські вибори в США 2024 року вже завершилися в крихітному містечку Діксвілл-Нотч, що розташоване у штаті Нью-Гемпшир.

У населеному пункті одними з перших у країні почалися виборчі перегони, люди проголосували, і дільниці вже закрилися, пише CNN.

Кандидати в президенти - демократ, віцепрезидентка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп, отримали по три голоси.

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Журналісти додали, що в містечку Діксвілл-Нотч, що розташоване вздовж кордону США та Канади на північному краю штату Нью-Гемпшир, відкрили та закрили голосування одразу після опівночі за східним часом (різниця з Україною становить сім годин, - Ред.) згідно з традицією, що бере початок у 1960 році:

"У голосуванні взяли участь чотири республіканці та два незаявлених виборці".

У центрі уваги вибори президента США - що повідомлялося

У США 5 листопада розпочався один з етапів виборів США. Виборці отримали можливість проголосувати різними способами. Після того, як жителі проголосують, результати мають сертифікувати державні органи. Сертифікація може тривати навіть кілька тижнів.

Потім починається другий етап виборчих перегонів, який визначає остаточний результат, - голосування колегії виборників.

Раніше британська компанія Focaldata провела опитування для видання Politico і з'ясувала, що у Штатах більшість опитаних підтримують Камалу Гарріс, а не Дональда Трампа.

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