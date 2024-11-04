Ставки на перемогу Трампа на виборах у США різко впали, - Forbes

Шанси Трампа і Гарріс на перемогу приблизно рівні, хоча ще кілька днів тому Трамп значно її випереджав.

Шанси Дональда Трампа на перемогу на виборах у США на криптовалютній платформі прогнозів Polymarket у жовтні досягли 67 %. Однак зараз, коли інвестори починають панікувати з приводу Федеральної резервної системи, шанси Трампа на перемогу раптово різко впали і наразі становлять 50/50 між Трампом і його суперницею від Демократичної партії Камалою Гарріс, пише Forbes.

Прогнозні платформи - це не опитування виборців, а скоріше відкритий ринок, що дає змогу користувачам робити ставки на очікуваний результат найрізноманітніших подій, від виборів до поп-культури і спорту.

Так, шанси Трампа на перемогу на Polymarket, яка недоступна для американських користувачів, за вихідні впали приблизно до 54 %, водночас коефіцієнт на Гарріс зріс із 33 % до 45 %.

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При цьому на конкуруючій платформі прогнозування Kalshi, яка відкрита для американських користувачів, розрив між Трампом і Гарріс скоротився до чотирьох процентних пунктів. Користувачі Kalshi оцінюють шанси Трампа на перемогу в 52 %, а Гарріс - у 48 %, порівняно з 65 % до 35 % на користь Трампа на початку минулого тижня.

Із січня на Polymarket було поставлено понад 3 мільярди доларів на результат президентських виборів у США, водночас Трамп незмінно залишається фаворитом серед користувачів, більшість з яких - молоді чоловіки, які цікавляться криптовалютами.

Так, один із користувачів Polymarket із Франції поставив 30 мільйонів доларів на перемогу Трампа на президентських виборах у США 2024 року, заявивши Wall Street Journal, що він не намагається вплинути на голосування і що його "мета - просто заробити гроші".

Інтерес до Polymarket різко зріс влітку, після того як користувачі поставили на те, що президент Джо Байден вибуде із перегонів, за кілька тижнів до того, як Байден дійсно знявся з виборів.

Вибори у США 2024 - останні новини

Вибори президента США відбудуться вже у вівторок, 5 листопада, боротьба буде вестися між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом. При цьому, за даними опитування Politico, більшість американців підтримує на виборах Гарріс, а не Трампа.

У The New York Times писали, що результат виборів у США визначить майбутнє України. У виданні вважають, що від голосування залежить майбутній політичний курс країни. А прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США Європі доведеться переглянути свою підтримку України, оскільки вона не зможе "самотужки нести тягар війни".

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