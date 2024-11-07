Мало ознак того, що Європа готова виступити і озброїти Київ, якщо Трамп відмовиться від підтримки.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США Україну можуть змусити відмовитися від окупованих територій і піти на переговори з Москвою. При цьому, як пише The Times, мало ознак того, що Європа готова самотужки озброювати Київ, якщо США самоусунуться від цієї підтримки.

Як нагадує видання, Трамп неодноразово під час передвиборчої кампанії обіцяв "припинити війну в Україні протягом 24 годин". При цьому єдиний можливий спосіб зробити це швидко - укласти "мирну угоду" про припинення вогню, яка передбачатиме відмову України від територій.

Трамп також підтримує дружні стосунки з Володимиром Путіним, і, найімовірніше, російський лідер підтримає заморожування конфлікту, що дасть йому змогу заявити, що його "СВО" досягла успіху.

Відео дня

У своїй переможній промові Трамп уже дав зрозуміти, що його нова адміністрація виконуватиме дані обіцянки. Його звернення до американських виборців полягає в тому, що питання України має бути швидко врегульовано.

Однак, як пише The Times, така "мирна угода" означатиме капітуляцію перед Росією і заохочення агресії:

"Це не тільки зрада українців, які й так багато чим пожертвували, а й найгірший сигнал для Путіна або майбутнього російського лідера. Спецоперації зі створення загрози для Східної та Північної Європи, як військовим шляхом, так і за допомогою гібридної війни та диверсій, дають позитивні результати - для Кремля".

Як зазначає видання, існують сценарії, за яких Трамп проводитиме менш дружню Путіну політику. Так, кілька відомих істориків та експертів висунули ідею про те, що він призначить сильних людей, які переконають його не здаватися Росії.

І хоча з Трампом можливо все, але поки що це має вигляд видачі бажаного за дійсне, зазначається в статті.

Роберт О'Браєн, який є найімовірнішим кандидатом на посаду держсекретаря, пояснив доктрину Трампа як "мир через силу", нарощування збройних сил США для стримування головного противника Америки - Китаю. Однак він також припускає, що Україна буде змушена поступитися.

Звичайно, з моменту висунення Трампа на посаду президента в Європі велися розмови про те, що континент має зробити крок уперед і взяти на себе фінансування і підтримку України, коли США відмовляться від неї. Однак, за винятком деяких заяв після перемоги Трампа про європейську солідарність, немає ніяких значущих ознак цього, зазначає The Times.

Перемога Трампа на виборах - наслідки для України

Як писало видання WSJ, у Трампа поки що немає конкретного плану по завершенню війни, проте один із варіантів передбачає відмову України від членства в НАТО на 20 років і заморожування лінії фронту. В обмін на це США продовжать постачати Україні достатню кількість зброї для протистояння можливому повторному нападу Росії.

А як писав CNN, перемога Трампа матиме важкі наслідки для України. Трамп віддає перевагу швидкому розв'язанню проблем і, найімовірніше, не захоче витрачати на війну в Україні гроші. До того ж перемога Трампа може ускладнити і позицію Зеленського, з огляду на його складні стосунки з новообраним президентом США.

Вас також можуть зацікавити новини: