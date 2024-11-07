Перемога Трампа може ускладнити позицію Зеленського.

Україна та її союзники по НАТО вже кілька місяців намагалися оцінити наслідки від можливої перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Однак, як пише оглядач CNN, Нік Пейтон Волш, зараз уже зрозуміло - шлях, який належить пройти Києву за президентства Трампа, вкрай суворий.

"Трамп може призначити кабінет міністрів, який злегка підкоригує темп або тон його інстинктів, але в кінцевому підсумку він хоче вийти з гри. Неважливо, що стратегічно війна в Україні досі надавала Пентагону порівняно дешевий засіб деградації другого за значимістю противника без шкоди для життя американців. Вона суперечить двом нелюбимим речам Трампа в перший термін: дорогій військовій участі США за кордоном і невдоволенню російського президента Володимира Путіна", - пише Волш.

Як зазначає аналітик, Трамп непостійний і непередбачуваний, особливо в таких складних і тривалих питаннях, як зовнішні конфлікти.

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"Він віддає перевагу швидкому розв'язанню проблеми - наприклад, залишити Афганістан талібам, або сінгапурська зустріч із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, або удар із безпілотника по командиру іранської революційної гвардії Касему Солеймані. Можливо, ми ніколи не дізнаємося, чи справді він вивчав пропозицію, яку він нав'язує Україні, або ж він просто більше ніколи не хоче говорити про війну або витрачати на неї гроші", - пише він.

Крім того, зазначає аналітик, перемога Трампа може ускладнити і позицію Зеленського. Упродовж тривалого часу Зеленський просував справу України, однак з огляду на його складні стосунки з Трампом, складно сказати, чи зможе він так само успішно "просувати" Україну далі.

"Можливо, у свіжого обличчя на Банковій більше шансів заручитися військовою допомогою або укласти життєздатну мирну угоду", - розмірковує аналітик.

Водночас, зазначає Волш, тим, хто втомився від війни в Україні, все одно не варто підтримувати ідеї Трампа щодо завершення війни, оскільки Росія неодноразово доводила, що веде перемовини, щоб виграти час для підготовки або досягнення своїх військових цілей.

"Путін погодиться на будь-які територіальні вигоди, які він зможе конкретизувати... Але потім він перегрупується і не зупиниться", - зазначає аналітик, вказуючи, що Путіну дедалі більше потрібна війна, щоб зберегти свою владу.

"Російська кров, пролита за майже три роки, найімовірніше, вимагає значнішої перемоги, ніж просте збереження вже наявних територіальних завоювань", - підсумовує він.

Вибори у США 2024 - перемога Трампа

5 листопада у США відбулися президентські вибори. Перемогу на них здобув республіканець Дональд Трамп, який раніше обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години.

Як писало видання WSJ, у Трампа поки що немає конкретного плану по завершенню війни, проте один із варіантів передбачає відмову України від членства в НАТО на 20 років і заморожування лінії фронту. В обмін на це США продовжать постачати Україні достатню кількість зброї для протистояння можливому повторному нападу Росії.

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