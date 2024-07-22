Пєсков визнав, що в Москві "дуже уважно" стежать за розвитком подій у США.

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів у США не є пріоритетною темою для російського порядку денного, заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков.

"Чесно кажучи, останніми роками те, що відбувається у США, навчило нас не дивуватися нічому. Тому сильно ми не були здивовані", - заявив він, пише "Маяк".

За його словами, йдеться про виборчу кампанію у США.

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"І при всьому розумінні, що йдеться про виборчу кампанію в одній із найбільших країн світу, все-таки це не наша внутрішня справа, це не може бути пріоритетною темою для нашого порядку денного. І, звісно ж, не нам давати оцінку рішенням чинного президента і кандидата в президенти США. Це тема, найімовірніше, яка має турбувати американських виборців", - сказав Пєсков.

При цьому він визнав, що в Москві "дуже уважно" стежать за розвитком подій у США.

На запитання журналістів про віцепрезидентку США Камалу Гарріс як про потенційного кандидата від демократів представник Кремля заявив, що не може оцінити її кандидатуру "з погляду наших двосторонніх відносин, бо досі якогось її внеску в наші двосторонні відносини помічено не було".

Зняття Байдена з президентських перегонів

Раніше Джо Байден зробив заяву, що вирішив знятися з виборів президента США, які мають відбутися на початку листопада поточного року. Він підтримав Камалу Гарріс як кандидатку в президенти замість себе і закликав демократів "перемогти Трампа".

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко пояснив наслідки відмови Джо Байдена від виборчих перегонів у США, зазначивши, що для Америки Україна та її успіх у війні є стратегічним інтересом.

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