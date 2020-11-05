Джо Байден набирає 264 голоси, в той час як у республіканця і чинного президента Дональда Трампа – 214 голосів.

Кандидату в президенти від демократів Джозефу Байдену залишилося набрати лише шість голосів для перемоги на виборах президента США.

Про це свідчить статистика підрахунку голосів, опублікована AP.

Станом на ранок четверга, 5 листопада, демократ набирає 264 голоси, в той час як у республіканця і чинного президента Дональда Трампа – 214 голосів.

Байден випереджає Трампа майже на 3,5 мільйона голосів. Після того як демократ стрімко перехопив ініціативу в Вісконсині і Мічигані, підсумок президентської компанії по суті залежить від результатів в штаті Невада.

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Як повідомляє Fox News, щоб виграти президентські вибори Байдену необхідно здобути перемогу в штаті Невада, яка і дасть йому заповітні шість голосів.

Байден зараз лідирує в Неваді. Згідно з даними, які наводить канал, за нього проголосували 588 252 виборці (49,3%), а за Трампа - 580 605 (48,7%). Там було підраховано 75% голосів.

Вибори в США

У США завершилося голосування на виборах. Різниця в голосах за кандидатів у президенти Америки - Дональда Трампа і Джо Байдена - мінімальна, тому інтрига тримається до останнього. Для перемоги кандидату необхідні 270 голосів.

УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється

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Автор: Денис Прядко