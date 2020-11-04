Для перемоги кандидат повинен набрати 270 голосів вибірників.

Голосування вже завершилося у всіх штатах / фото REUTERS

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, як і його суперник від демократів Джо Байден впевнені у своїй перемозі на цих виборах.

Відповідні повідомлення вони опублікували у своїх Twitter-акаунтах.

"Сьогодні ввечері я зроблю заяву. Велика перемога!"- написав Трамп.

Однак Байден також висловив упевненість у своїй перемозі.

"Ми раді тому місцю, яке займаємо. Ми вважаємо, що йдемо по шляху до перемоги на цих виборах», - написав Байден.

Також він нагадав, що не йому і не Трампу оголошувати переможця на цих виборах, зазначивши, що це повинні робити виборці.

Нагадаємо, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп перемагає демократа Джо Байдена у всіх шести ключових штатах. За даними Reuters, станом на 8:20 за київським часом у Трампа 212 голосів, а у Байдена - 209.

Нагадаємо, що для перемоги кандидат повинен набрати 270 голосів вибірників.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають вибірників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.

Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

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Автор: Денис Прядко