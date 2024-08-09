Він запевняє, що Гарріс не зможе закінчити війну в Україні.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє закінчити війну в Україні ще до того, як складе присягу.

В інтерв'ю Breitbart News політик сказав, що знає обох президентів і вірить у здатність домовитися про мир. "Я знаю обох глав країн. Я дуже добре знаю президента Путіна. Я хочу, щоб смерть зупинилася. Є смерть і є руйнування. Вони руйнують всю тканину певної частини світу. Я хочу, щоб це було предметом переговорів і щоб це було зроблено", - додав Трамп.

Він запевняє, що віце-президент Камала Гарріс буде "продовжувати" війну, вкладаючи гроші американських платників податків в Україну, а її бездіяльність втягне світ у глобальну війну, в якій загинуть мільйони людей.

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"Вона взагалі не впорається з цим. Я не думаю, що вона щось зробить. Я думаю, що це просто продовжиться, і мільйони людей загинуть. Це може перерости у світову війну. Вона не здатна це зробити. Я хочу це зробити. У мене завжди були дуже хороші стосунки з обома чоловіками, і я вважаю, що перебуваю в дуже хорошому становищі", - заявив політик.

Трамп сподівається, що в разі перемоги домовиться про "мирну угоду", яка покладе край війні, в період між виборами 5 листопада і інавгурацією 20 січня 2025 року.

Вибори у США

Як повідомляв УНІАН, Камала Гарріс та Дональд Трамп нарешті узгодили деталі проведення президентських дебатів. Вони відбудуться 10 вересня на ABC News.

Обговорення другого туру дебатів призвело до скандалу, оскільки Трамп хотів провести їх на Fox News. Крім того, він жорстко образив Гарріс, заявивши, що їй нібито бракує "розумових здібностей" для участі в дебатах.

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