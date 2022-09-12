Депутати з 18 муніципальних округів підписали вимогу до Путіна піти у відставку.

У Росії муніципальні депутати 18 округів Москви і Санкт-Петербурга підписали публічну заяву з вимогою відставки президента РФ Володимира Путіна.

Відповідний документ опублікувала депутат Петербурзького МО "Семенівський" Ксенія Торстрем, яка займається збором підписів.

"Ми, муніципальні депутати Росії, вважаємо, що дії президента В.В. Путіна завдають шкоди майбутньому Росії та її громадянам. Вимагаємо відставки Володимира Путіна з поста президента РФ!" - сказано в заяві.

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Російська журналістка Олена Руковцева підтвердила інформацію і додала, що справа начебто йде до "Великої Жовтневої революції, яка знову буде з Пітера".

"Депутати ще з 18 муніципальних округів підписали вимогу до Путіна піти у відставку. Це вони приєдналися до тих з Смольнинского МО, які звинуватили його в держзраді", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, рада муніципального освіти Смольнинське в Санкт-Петербурзі закликала Держдуму РФ висунути звинувачення в державній зраді проти президента Володимира Путіна.

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