Слухання щодо тримання його під вартою призначили на середу, 19 квітня.

Сьогодні, 14 квітня, під час короткого слухання у суді пред'явили обвинувачення Джеку Тейшейрі у справі про витік документів Пентагону. Йдеться про несанкціоноване зберігання та передачу інформації про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберіганні секретних документів або матеріалів.

Наступного тижня у середу, 18 квітня, відбудення слухання щодо тримання його під вартою, пише CNN. До цього часу, Тейшейра залишать під арештом.

Як повідомила кореспондентка, обвинувачений тихо говорив під час слухання, шепочучи "так", коли суддя інформував його про його права. Після засідання, батько Тайшейри вигукнув йому, що любить його.

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Витік документів Пентагону

7 квітня стало відомо про витік "засекречених документів", які містять інформацію про війну в Україні. Американські правоохоронці на спецслужби одразу почали розслідування, щоб знайти джерело поширення данних.

Увечері 13 квітня співробітники ФБР заарештували 21-річного військовослужбовця розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетса Джека Тейшейру.

"Він розглядав [війну в Україні] як "гнітючу" битву між "двома країнами, у яких повинно бути більше спільного, ніж приводів роз'єднання", – пояснив журналістам друг Тейшейри.

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