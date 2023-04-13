Співробітники Федерального бюро розслідувань сьогодні, 13 квітня, арештували підозрюваного в публікації засекречених документів США.
Про це повідомляє американський чиновник, знайомий з цим питанням, пише The New York Times.
Як написав журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter, у Пентагоні впевнені, що документи були викладені у мережу навмисно.
"Ми довіряємо нашим членам багато відповідальності в дуже ранньому віці. Вони проходять навчання, і від них очікується дотримання правил і норм", - відповіли Селдіну Пентагоні на питання, як такий молодий чоловік міг отримати доступ до інформації.
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд підтвердив, що підозрюваний Джек Тейшейра був заарештований "без інцидентів" і буде притягнутий до відповідальності у федеральному окружному суді в Массачусетсі 13 квітня.
Витік документів США - що відомо і кого підозрюють
Минулого тижні ЗМІ повідомили про "злив" документів Пентагону про підготовку ЗСУ до контрнаступу. У зв'язку з цим Пентагон у декілька разів скоротив число людей, які мають доступ до секретної інформації.
За інформацією видання The New York Times, адміністратором онлайн-групи В Discord, в якій з'явилися дані, є 21-річний військовослужбовець розвідки Національної повітряної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра.
У Міноборони України заспокоїли, що ці документи більше не актуальні та частково містять неправдиву інформацію.