За даними ЗМІ, ним є 21-річний військовослужбовець розвідки.

Співробітники Федерального бюро розслідувань сьогодні, 13 квітня, арештували підозрюваного в публікації засекречених документів США.

Про це повідомляє американський чиновник, знайомий з цим питанням, пише The New York Times.

Як написав журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter, у Пентагоні впевнені, що документи були викладені у мережу навмисно.

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"Ми довіряємо нашим членам багато відповідальності в дуже ранньому віці. Вони проходять навчання, і від них очікується дотримання правил і норм", - відповіли Селдіну Пентагоні на питання, як такий молодий чоловік міг отримати доступ до інформації.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд підтвердив, що підозрюваний Джек Тейшейра був заарештований "без інцидентів" і буде притягнутий до відповідальності у федеральному окружному суді в Массачусетсі 13 квітня.

Витік документів США - що відомо і кого підозрюють

Минулого тижні ЗМІ повідомили про "злив" документів Пентагону про підготовку ЗСУ до контрнаступу. У зв'язку з цим Пентагон у декілька разів скоротив число людей, які мають доступ до секретної інформації.

За інформацією видання The New York Times, адміністратором онлайн-групи В Discord, в якій з'явилися дані, є 21-річний військовослужбовець розвідки Національної повітряної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра.

У Міноборони України заспокоїли, що ці документи більше не актуальні та частково містять неправдиву інформацію.

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