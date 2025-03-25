Витік надсекретних планів США: Віткофф був учасником чату, коли перебував у Кремлі

Цей факт викличе ще більше занепокоєння у союзників Вашингтона, тим паче Трамп переконує, що йому нічого про це невідомо.

Головний представник Дональда Трампа в Україні Стів Віткофф був у груповому чаті про витік плану ударів США по Ємену, коли відвідав Кремль, пише Sky News.

Віткофф, який веде переговори США про припинення вогню з Україною та Росією, відвідав Москву 13 березня. Тоді він був учасником надсекретного чату на платформі зашифрованого чату Signal. Того ж дня до цього чату випадково додали журналіста.

Союзникам Вашингтона буде цікаво, які ще секретні матеріали обговорюються в групових чатах. Ймовірно, той факт, що Віткофф був у Москві, коли цей текстовий ланцюжок уже був сформований, посилить занепокоєння.

Відео дня

Видання пише, що найделікатніша військова операція США в Ємені була зведена до групового чату, наповненого емодзі. Це поставило під загрозу життя американців.

І все ж Трамп стверджував, що нічого про це не знає - якщо це правда, то це "скандал у квадраті", зазначає видання.

"Російські учасники переговорів цілком можуть сміятися після того, як команда Трампа надіслала журналістам плани війни (ударів по єменських хуситах - УНІАН)", - пише кореспондент Sky News у США Джеймс Метьюз.

Обговорення ударів по Ємену в Signal: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, топпосадовці США обговорювали удари по Ємену в Signal у чаті, до якого випадково додали журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга.

Обговорення тривало кілька днів і містило дані про зброю, цілі та час ударів. Голдберг випадково отримав доступ до переписки та оприлюднив її.

Радник з національної безпеки Майк Волц після перших ударів надіслав у чат фото вибуху з американським прапором. Трамп розлютився через витік інформації й запитав: "Як Волц міг бути таким необережним?"

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент, "як і раніше, довіряє команді".

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