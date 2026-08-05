США витратили майже 80% основних засобів для перехоплення ракет, - CNN

Запаси ключових систем ППО особливо сильно скоротилися під час війни з Іраном.

США витратили під час конфлікту з Іраном майже 80% перехоплювачів THAAD, близько половини ракет Patriot і значну частину інших високоточних боєприпасів. Про це пише CNN.

За даними кількох джерел видання, високопоставлені американські військові керівники попереджають, що запаси боєприпасів Пентагону "небезпечно низькі".

Запаси ключових систем ППО особливо сильно скоротилися під час війни з Іраном. За даними двох джерел, з початку війни американські військові витратили майже чотири п’ятих своїх ракет THAAD порівняно з довоєнними показниками та приблизно половину своїх перехоплювачів Patriot. Інформація про низький рівень запасів THAAD раніше не повідомлялася.

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За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, до початку війни з Іраном в арсеналі США перебувало близько 2200 ракет Patriot (двох найбільш модернізованих варіантів) і 452 ракети THAAD.

Зазначається, що країни Перської затоки також знову висловили занепокоєння щодо того, як нестача систем ППО може вплинути на їхню здатність відбивати потенційні відповідні дії Ірану, якщо президент Дональд Трамп вирішить ескалувати конфлікт, що триває.

Деякі з цих країн покладаються на американські системи ППО і визнали, що нестача запасів може ускладнити їхню власну здатність перехоплювати іранські ракетні та безпілотні атаки, особливо якщо вони будуть спрямовані у відповідь на будь-яку ескалацію з боку США, повідомили кілька офіційних осіб.

"Питання про запаси знову порушувалося перед тим, як президент минулого тижня ухвалив рішення скасувати нові удари по Ірану, що стало щонайменше другим випадком за останні тижні, коли старші військові радники Трампа конкретно висловили занепокоєння щодо скорочення кількості ключових американських боєприпасів під час обговорень потенційної ескалації конфлікту з Іраном", - йдеться у статті.

За словами джерела, ознайомленого з нещодавніми внутрішніми звітами Пентагону, армія США також використала "практично всі" свої високоточні далекобійні зенітні гармати під час конфлікту.

Дефіцит ракет у США

Раніше повідомлялося, що армія США витратила значну частину запасів високоточних ракет дальнього радіусу дії під час п’ятимісячної війни з Іраном.

Йдеться про ракети, які переважно належать до класу "земля-земля". Вони відомі як "Армійські тактичні ракетні системи" ATACMS та "Високоточні ударні ракети" PrSM.

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