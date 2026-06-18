Держдеп випустив попередження для громадян США через удари України по Москві

Американців просять дослухатися до рекомендацій російської влади, яка жодних рекомендацій не дає навіть своїм громадянам.

Уряд США рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок в Росію, або принаймні подбати про власну безпеку під час перебування на території країни-агресора через загрозу українських ударів. Відповідне застереження опублікував сайт Посольства США в Росії.

У попередженні американських громадян зокрема закликають під час українських ударів по Москві "дотримуватися вказівок місцевої російської влади та шукати укриття".

"Не наближайтеся, не торкайтеся та не фотографуйте БПЛА, їх уламки або предмети, скинуті БПЛА. Російське законодавство забороняє поширення або публікацію фотографій чи відео, що зображують наслідки атак дронів, включаючи зображення БПЛА або їхніх частин. Порушення цього закону може призвести до штрафу або тюремного ув'язнення", - повідомляє посольство.

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Також у дипустанові нагадали, що громадянам США "наполегливо" рекомендується утриматися від поїздок до Росії, яку Державний департамент відносить до територій 4-го рівня (не подорожувати).

Удари по Москві

Як писав УНІАН, у ніч проти 18 червня українські сили повторно уразили Московський нафтопереробний завод – найбільший НПЗ Москви, який забезпечує значну частину пального для столиці РФ та її аеропортів. Зафіксовано влучання в комбіновану установку первинної переробки, установки вторинної переробки, установку гідроочищення дизпального та резервуарний парк, що спричинило масштабну пожежу в щонайменше п’яти точках.

Росіяни скаржилися в соцмережах, що влада їх не попередила про загрозу атаки дронів і не надала жодних рекомендацій щодо дій в цій ситуації. Також в московському регіоні немає укриттів, оскільки за планом Путіна вони не потрібні.

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