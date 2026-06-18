Удари по НПЗ у Москві та інших обʼєктах ворога: Генштаб розкрив деталі нічної атаки

Зокрема було уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал.

У ніч проти 18 червня українські захисники повторно уразили Московський нафтопереробний завод. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Потужність підприємства з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік. Залучений у забезпеченні російської армії. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння. За попереднім геолокуванням горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк", - зазначили у Генштабі.

Крім того, українські захисники завдали ударів й по інших обʼєктах ворога. Зокрема в Ростовській області було уражено нафтобазу "Гуково", яка використовується армією РФ.

Відео дня

Також Сили оборони атакували автомобільний міст через річку Калка в районі населеного пункту Гранітне Донецької області та залізничний міст через Північнокримський канал у районі Роздольного, який веде на територію тимчасово окупованого Криму. РФ використовувала обидва ці мости для військової логістики, наголосили в Генштабі.

СБУ також підтверджує успішну роботу Сил оборони по Московському НПЗ. Там зазначили, що попередньо було уражено резервуарний парк, установку АВТ, яка здійснює первинну переробку сирої нафти, а також установку гідроочищення дизельного пального.

"Московський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом Москви. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного пального для регіону, а також пальне для московських аеропортів… Повторні удари по Московському НПЗ свідчать, що українські безпілотники можуть системно вражати найважливіші стратегічні об'єкти ворога в самому серці РФ Кожна така атака змушує Росію витрачати додаткові ресурси на ремонт, посилення протиповітряної оборони та перебудову логістики", – зазначили в СБУ.

Також Генштаб повідомляє про низку інших уражень російських обʼєктів. Зокрема в районі Соледару на Донеччині було уражено командний пункт окупантів. А в Маріуполі та П'ятипіллі на Донеччині було уражено склади паливно-мастильних матеріалів РФ. А у районі Бойківського на Донеччині – склад матеріально-технічних засобів.

Крім того, дорозвідка Сил оборони підтвердила ураження таких обʼєктів, які відбулися напередодні:

Нафтоперекачувальна станція "Палкіно" в Ярославській області, де підтверджено знищення семи резервуарів загальним об'ємом 95 тис. м³.

Цех підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області, де було підтверджено пошкодження трьох резервуарів РВС-2000 та ділянки нафтопроводу.

Нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" в Краснодарському краю, де підтверджено пошкодження п'яти вертикальних резервуарів типу РВСП-30000.

Удари по РФ: важливі новини

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку дронів на Москву. Також мер російської столиці Сергій Собянін підтверджував ураження дронами Московського НПЗ. Крім того, він повідомляв про збиття десятків дронів над Москвою.

На тлі удару Сил оборони, в Москві почали масово скаржитися на роботу російської ППО, зокрема задаючись питаннями про те, як українські дрони взагалі можуть долітати до міста. Зокрема в мережі поширюється відео одного з жителів Москви, який заявив, що вся Москва горить, і заявляє, що треба евакуйовуватися.

Вас також можуть зацікавити новини: