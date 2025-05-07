Після того, як адміністрація Трампа не змогла умовити Путіна піти на перемир'я, тепер у Білому домі кажуть, що те перемир'я не таке вже й необхідне.

США більше не наполягають на укладенні 30-денного перемир'я в Україні, яке стало б передумовою для предметних переговорів про довготривалий мир. Відповідну заяву зробив віце-президент США Джей Ді Венс.

Він констатував, що домовитися про тривале перемир'я на фронті так і не вдалося, тож бойові дії тривають і далі. За словами Венса, США цінують те, що українці погодилися на 30-денне припинення вогню.

"Те, що сказали росіяни – ви не зобов'язані з цим погоджуватися, але важливо розуміти, з чого виходить інша сторона – росіяни сказали, що "30-денне припинення вогню не відповідає нашим стратегічним інтересам". Тому ми повинні спробувати вийти за межі одержимості 30-денним припиненням вогню та зосередитися на тому, як має виглядати довгострокове врегулювання", - сказав віце-президент США.

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Ідея 30-денного перемир'я в Україні: що треба знати

Як писав УНІАН, у березні Україна та США ініціювали пропозицію про 30-денне припинення вогню у війні з Росією. Ця ініціатива була обговорена під час переговорів у Джидді (Саудівська Аравія) і мала на меті створити "тестовий період" для перевірки готовності Росії дотримуватися умов перемир'я. Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква пояснив, що 30 днів — це оптимальний термін для оцінки серйозності намірів Росії щодо припинення бойових дій

Однак Росія так і не погодилася на цю пропозицію. За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, Кремль вважає ініціативу про 30-денне припинення вогню "спробою дати ЗСУ час на перепочинок", що свідчить про скептичне ставлення Москви до цієї ідеї.

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