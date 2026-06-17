У Європі намагаються налагодити неофіційний канал зв’язку з Путіним щодо України, - Bloomberg

Головний радник Антоніу Кошти вже двічі спілкувався по телефону з високопоставленим російським чиновником.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта налагодив контакт із Кремлем, намагаючись залучити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів про припинення війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами джерел, головний радник Кошти двічі спілкувався по телефону з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Путіна. Вони повідомили, що метою розмов були спроби підготувати ґрунт для більш змістовних переговорів у майбутньому.

В агентстві нагадали, що раніше деякі країни Євросоюзу висунули ідею призначення спеціального посланця для проведення переговорів з Росією щодо припинення війни в Україні. За словами одного з джерел, високопоставлені європейські чиновники прагнуть скоординувати свій підхід, оскільки війна вступає в нову фазу і вони готуються до моменту, коли спілкування з Кремлем стане інтенсивнішим.

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Мирна угода між США та Іраном, яка призведе до зниження цін на нафту, найімовірніше, скоротить доходи Росії від експорту енергоресурсів. Співрозмовники агентства додали, що саме це може підштовхнути Москву до діалогу з ЄС.

Нові переговори між Україною та РФ можуть відбутися цього літа

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що нові переговори між Україною та Росією можуть відбутися цього літа. За його словами, зараз російський диктатор Володимир Путін більш відкритий до переговорів.

Вадефуль наголосив, що війна не дає жодній зі сторін вирішальних військових переваг. Зокрема, політик послався на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, згідно з якими ані Росія, ані Україна не зможуть виграти війну військовим шляхом.

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