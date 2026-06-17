'Путін має вирішити': у Німеччині зробили заяву щодо мирних перемовин між РФ та Україною

За словами німецького міністра, підтримка України не ослабне.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що нові переговори між Україною та Росією можуть відбутися цього літа. Про це він сказав у програмі RTL "Nachtjournal Spezial", цитує ntv.

Політик вважає, що російський диктатор Володимир Путін зараз більш відкритий до перемовин.

"Я вважаю, що зараз є шанс розпочати переговори цього літа. Можливо, зараз він перебуває на етапі, коли серйозно замислюється над цим", - підкреслив Вадефуль.

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За його словами, наразі війна не приносить жодній зі сторін вирішальних військових переваг.

"Єдине, що відбувається, - це смерть. Щодня", - наголосив міністр.

Зокрема політик послався на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, згідно з якими, ні Росія, ні Україна не зможуть виграти війну військовим шляхом. Він зауважив, що це "цікава заява від дуже близького союзника Путіна".

"Україна вже весь цей час готова до переговорів. Тепер Володимир Путін має вирішити, чи хоче він вести переговори, чи продовжувати стріляти", - зауважив Вадефуль.

Також міністр обережно висловив оптимізм щодо можливої зміни курсу в Кремлі. За його словами, Путін має усвідомити, що продовження війни дійсно не має сенсу.

"Підтримка України не ослабне, водночас санкції негативно позначаються на російській економіці. Тверезо розраховуючи, він мав би дійти висновку, що зараз - вдалий момент для переговорів. Існує реальна можливість налагодити процес вирішення конфлікту", - запевнив Вадефуль.

Мирні переговори - останні новини

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з Рубіо заявив про шанс відновити переговори про завершення війни. Також голова МЗС поінформував держсекретаря США про удари Путіна по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних, культурних й історичних об’єктах.

"Ми бачимо зростаючий імпульс до миру через силу та розраховуємо на рішуче лідерство й залученість США", - наголосив Сибіга.

Водночас Bloomberg писав, що Європа хоче провести переговори з Росією вже наступного місяця. Зокрема Британія, Франція та Німеччина хочуть змусити РФ припинити війну на лінії фронту, а також надати Україні надійні гарантії безпеки, включно з розгортанням багатонаціональних сил.

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