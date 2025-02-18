За його словами, є низка варіантів, як можна захистити Україну в довгостроковій перспективі.

Франція не має наміру відправляти свої сухопутні війська в Україну. Таку заяву зробив президент країни Еммануель Макрон.

"На саміті 2024 року в Парижі я сказав, що нам потрібно відновити стратегічну двозначність. Я ніколи не заявляв, що Франція відправить сухопутні війська. Сьогодні Франція не готується до відправлення сухопутних військ. Ми розглядаємо питання про гарантії безпеки. Ця стратегічна двозначність – те, до чого, по суті, призвело обрання Дональда Трампа. Він відтворює стратегічну невизначеність для президента Путіна там, де його попередник говорив: "Я ніколи не надішлю війська на поле бою". Ця невизначеність корисна для нас тим, що вона може допомогти нам чинити тиск", – сказав французький лідер в інтерв'ю La Dépêche.

Раніше Макрон провів у Парижі міні-саміт, на якому обговорювали і війну в Україні. Участь у ньому взяли канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр Польщі Дональд Туск, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

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"Думаю, я можу сказати, що всі ті, хто був там, явно сходяться на думці, щоб спробувати досягти миру, міцного і довготривалого миру. Просте припинення вогню в жодному разі не вирішить конфлікт; необхідний повний і всеосяжний мир, який би вирішував територіальні питання, забезпечував гарантії безпеки і створював умови для довгострокової економічної, соціальної та політичної стабільності України. Нещодавня історія показала нам, що коли є тільки припинення вогню, Росія його не дотримується", – заявив президент Макрон.

Ключовим для нього залишається питання гарантій безпеки для України. За його словами, є низка варіантів, як можна захистити Україну в довгостроковій перспективі перед обличчям відновлення агресії з боку РФ. Серед них – переозброєння України, відправка експертів або навіть військ у неконфліктні зони для консолідації та посилення України.

"Це саме те, про що ми думаємо, наприклад, із британцями – і, зрештою, вступ до НАТО. Як останній варіант у рамках переговорів ми могли б ухвалити рішення про проведення миротворчої операції під мандатом ООН, яка в такому разі стояла б уздовж лінії фронту", – продовжив Макрон.

Водночас президент Франції припустив, що "у відповідний момент у циклі майбутніх переговорів" готовий провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Очевидно, я поговорю з ним ще раз, якщо це буде корисно для ситуації", – сказав він.

Зустріч європейських лідерів щодо України

17 лютого з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона в Парижі відбувся екстрений саміт європейських лідерів. На ньому обговорювали роль Європи в забезпеченні мирного врегулювання війни, посилення обороноздатності ЄС і можливі гарантії безпеки для України.

Тоді, за повідомленнями ЗМІ, лідери не дійшли єдиної думки щодо відправки військ в Україну. Прем'єр Великої Британії запропонував відправити європейські війська в Україну, але лідери багатьох інших країн не підтримують це рішення.

Уже в середу, 19 лютого, має відбутися другий такий саміт. Цього разу на ньому будуть присутні представники більшої кількості країн. Зокрема, запрошення отримали Норвегія, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія. Також очікується присутність представника Канади.

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