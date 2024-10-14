Урядові експерти вказують на виснаження ЗСУ і готовність РФ йти вперед, попри втрати.

Всупереч публічній риториці в Берліні вже не вірять, що Україна зможе здобути перемогу у війні. Про це пише Bild з посиланням на свої джерела в Міноборони Німеччини.

Видання зазначає, що міністр оборони країни Борис Пісторіус продовжує наполягати на необхідності української перемоги. Однак усередині міністерства в можливість української перемоги вже не вірять, розповіли Bild обізнані джерела.

Німецькі військові констатують "велике виснаження" в лавах ЗСУ. За їхньою оцінкою, українці "чекають" майбутнього осінньо-зимового бездоріжжя в надії, що воно сповільнить просування окупантів. Росія, незважаючи на великі втрати, "систематично просувається вперед", йдеться в аналітичних документах Міноборони ФРН. Міністерські експерти не знають, як зупинити російський наступ, і намір Росії продовжувати бойові дії викликає в Берліні "крайню тривогу".

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Війна в Україні: позиція Німеччини

Як писав УНІАН, Німеччина не має наміру більше передавати Україні велику військову техніку, крім уже заявленої. Таким чином, після відправки 18 танків Leopard 2 подальших поставок не буде, хоча у Бундесверу в наявності близько 300 таких танків. Те саме стосується й інших видів техніки - бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць та інших.

Також ми розповідали, що потужний пакет зброї, який днями Олаф Шольц пообіцяв Україні, виявився з "сюрпризом". Насправді все це вже було анонсовано раніше.

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